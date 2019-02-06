تسريحات ملكية للعرايس السعوديات .. تعرفى عليها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بعد اختيار فستان الزفاف، تبحث العروس عن التسريحة المناسبة لفستانها، وغالبًا ما تسعى العروس للحصول على تسريحة ملكية تميزها عن باقي العرايس.

سنقدّم لكِ اليوم تسريحات ملكية للعرايس من حساب أشهر مصففي الشعر في الخليج، أيّ تسريحة ستختارين من بينها؟

هل تعرفين أنّ اختيار تسريحة الزفاف تكون على أساس شكل وجهِك:

الوجه الكمثري:

هذا الوجه يمتاز بقصر عرض الجبهة مع زيادة العرض تدريجيًّا في اتجاه الذقن ...وأنسب تسريحة تكون بلمّ الشعر إلى الوراء حتى لا يبدو الجزء السفلي من الوجه أعرض ممّا هو عليه، ومع تكثيف الشعر على قمّة الرأس والجبهة لتعويض اختزال الوجه بالنصف العلوي.

وجه على شكل قلب:

إنّ الجبين يمتاز بالعرض وكذلك الوجنتين، ويضيق وجهك عند الذقن. اختاري التسريحة التي لا تخفي الجبين مع نصف الشينيون.

الوجه البيضويّ:

إنّ وجهكِ بيضويّ الشكل، إن كان عرضه أصغر من طول الوجه بالثلث. بالإضافة إلى ذلك، تكون الزوايا ناعمة على طول الفكّ. لصاحبات هذا الشكل من الوجوه، اختاري الشينيون أو أيّ تسريحة تريدينها، فمن المحتّم أنّ جميع أنواع التسريحات ستكون لائقة بكِ.

الشكل المربّع:

إنّ الجبين والفكّ عريضان وبالحجم ذاته، ما يجعل الزوايا جميلة. هذا النوع من أشكال الوجوه تليق به التسريحات التي تنسدل على الوجه فقط.

الوجه الطويل:

إنّ وجهكِ طويل وقليل العرض، أمّا الوجنتان فهما التكوينان البارزان. ننصحكِ هنا بأن تتوجّهي نحو أنواع التسريحات المنسدلة على الوجه.

نصيحة الخبراء:

إن كنتِ ما زلت في حيرة من أمرِك، فشدّي شعركِ إلى الخلف على شكل ذيل الحصان، وقفي أمام المرآة وبيدكِ صابونة.