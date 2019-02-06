احذري غسل الشعر مرتين متتالين أثناء الاستحمام

العديد من النساء يقمن بغسل شعرهنّ أثناء الاستحمام مرتين على التوالي بالشامبو، ظناً منهن أنهن يضفين لمسة جمالية على الشعر بهدف الحصول على خصلات أكثر نظافة وحيوية. في المقابل، يوصي العديد من الخبراء بعدم غسل الشعر بالشامبو سوى مرة واحدة فقط لمنع تقصّفه وإتلافه وللحفاظ على القليل من الدهون الطبيعية في فروة الرأس المغذية للشعر.

اكتفي بغسل شعركِ مرة واحدة بالشامبو

وفقاً لخبراء تصفيف الشعر في العالم، عليكِ الإكتفاء بغسل الشعر مرة واحدة فقط بالشامبو أثناء الاستحمام حتى لو كان شعركِ مشبع بالأتربة أو العرق، لأن الشامبو من المرة الأولى، هو بالفعل كافٍ لنظافة شعركِ حيث يطهّر فروة الرأس بعمق ويزيل الشوائب من جلد ميت أو أوساخ عالقة بالخصلات.

أما إذا غسلتِ الشعر مرّتين بالشامبو أثناء الاستحمام، فالمرة الثانية لن تكون مفيدة. كما ان غسل الشعر مرتين بالشامبو، قد يوسع مسامات فروة الرأس، فيزيد دهون الشعر وبالتالي يعزّز اتساخه من جديد بسرعة أكبر. إضافة الى ذلك، عند غسل شعركِ، الشامبو بتركيبته يزيل الزهم الطبيعي الذي من المفترض أنه يوفر حاجزاً وقائياً ضد جفاف الشعر، وعندما تستخدمينه مرّتين على خصلاتكِ، سيقلل من مرونة ألياف الشعر ويفقده الحيوية والنعومة.

متى يمكنكِ غسل شعركِ مرّتين بالشامبو أثناء الاستحمام؟

- إذا كنتِ من محبات تطبيق جل الشعر أو مستحضرات العناية به مثل سبراي أو كريم، تساعدك على التمشيط بسهولة، فمن الأفضل أن تغسلي شعركِ مرتين بالشامبو لتتأكدي من تخلّصكِ من بقايا تلك المستحضرات التي لا تيمكن التخلص منها من المرّة الأولى.

- لو كنتِ تتبعين قاعدة عدم غسل الشعر سوى مرة واحدة في الأسبوع للحفاظ على مرونة أليافه وزهمه الطبيعي المغذي، إذاً سيكون من المفيد لكِ غسل شعركِ مرتين بالشامبو أثناء الاستحمام.

نصحيتان لضمان نظافة ولمعان الشعر بشكل طبيعي:

- ينصحكِ مصففو الشعر دائماً بشطف شعركِ بالماء البارد عقب الانتهاء من غسله بالطريقة المعتادة، للحصول على شعر ناعم ولامع بشكل طبيعي.

- اعتمدي حيلة تمشيط شعركِ بالفرشاة قبل القيام بغسله بالشامبو حتى تزيلي الغبار والشوائب العالقة به.

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