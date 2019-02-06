بخطوات سهلة وبسيطة.. طريقة عمل الجاتوه في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

يستمع كثيرون بمذاق الجاتوه المصنوع في المخابز، إلا أنه يمكن عمله في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

يستعرض لك "الخليج 365" طريقة عمله وفقًا لموقع "كوكباد" المعني بالطبخ والوصفات، في السطور التالية:

المقادير:

1- كوب ونصف من الدقيق

2- 6 بيضات متوسطة الحجم

3- أكواب وربع من السكر البودرة

4- ملعقة صغيرة بيكنج باودر

5- 2 ملعقة من الفانيلا

6- ملعقة من الزبدة لدهن صينية الكيك

- مقادير الكريمة:

7- 3 أكواب من الكريمة

8- نصف كوب من السكر البودرة

9- 2 ملعقة كبيرة من الجيلاتين

10- ربع كوب من الماء

طريقة العمل:

1- نضع البيض في وعاء ونضيف إليه السكر ونخفقه بالخلاط اليدوي.

2- نضيف الفانيلا والبيكنج باودر مع الاستمرار بالخفق حتى يذوب السكر مع البيض واستمري بالخفق لمدة 7 دقائق.

3- نرش الدقيق ونقلب بهدوء من الأسفل إلى الأعلى دون خفق حتى لا يخرج الهواء منه.

4- نضع الكيكة الإسفنجية في صينية مستطيلة مدهونة بالزبدة لتحصلي على الجاتوه.

5- نضع الجاتوه في فرن على درجة حرارة مرتفعة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج ثم نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نضعه في طبق مستطيلي الشكل.

6- نضيف الجيلاتين إلى الماء و ونحركه ثم نضعه على النار ونحركه حتى يذوب الجيلاتين، ثم نتركه يبرد لمدة دقيقتين حتى لا يجمد الجيلاتين.

7- في وعاء نضع الكريمة مع السكر ونخفقه حتى يتكون رغوة و يتضاعف حجمها، ثم أضيفي إليها الجيلاتين مع التحريك حتى تصبح سميكة.

8- نسكب الكريمة فوق الجاتوه ونغطي وجه الجاتوه بالكامل، بحيث تكون طبقة الكريمة سنتيمتر ونصف تقريبا.

9- ادهني جميع أطرافه جيدًا وباستعمال آلة الكريمة يمكنك تزيينه بالكريمة بالشكل الذي ترغبين فيه.