4 حركات من اليدين تكشف لك شخصية الجالس أمامك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يهتم كثير من الأشخاص بقراءة لغة الجسد أو معرفة بعض الدلائل من خلال الحركات التي من الممكن أن تكشف بعض الحقائق عن الشخصية الجالسة أمامك، وبالتالي ستسهل عليك التحدث معه والتواصل بالطريقة المطلوبة.

وفيما يلي، 4 حركات من اليدين، تكشف عن شخصية الذي تتعامل معهم، بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي.

1- الإبهام على قمة اليدين:

هذه الحركة من المحتمل وفقًا للغة الجسد، أن تخبرك بأن الشخص نشيط وحيوي ويبحث دوما عن المعلومات والأفكار المختلفة ليكون ناجحًا في مجال عمله أو دراسته، ولا يُفضل ضياع الوقت دون القيام ببعض الأنشطة المفيدة.

وعاطفيًا، يميل إلى الرومانسية واحترام وتقدير الآخرين، ودائمًا يرحب بمساعدة من يحتاج إليه.

2- الإبهام داخل اليد:

تقول لغة الجسد إن هؤلاء الأشخاص الذين يستخدمون دائمًا تلك الحركة، يكونوا عادة أذكياء ومحبين للحياة ويرغبون دائمًا في تكوين صدقات جديدة، كما أنهم مميزون بحب الخير للآخرين.

إضافة إلى أن تلك الحركة ترمز لقوة التركيز والدقة الذي يفكر بها، كما أنهم يتميزون بالقدرة على تحقيق ما يرغبون في تنفيذه ولديهم حلولا فعالة لحل المشكلات.

3- الإبهام إلى الجانب:

لغة الجسد تشير إلى أن استخدام هذه الحركة يعني أن الشخص يشعر بالخوف والتوتر، خاصة من الأمور المتعلقة بحياته المهنية أو الدراسية، وفي بعض المواقف لا يستطيع اتخاذ قرارات متعلقة بحياته نتيجة الخوف من الفشل.

4-الإبهام لأعلى:

تلك الأشخاص الذين يفضلون اتباع تلك الحركة عادة يكونون أكثر طموحًا ولديهم القدرة على التفكير بالشكل السريع، ويتمتعون بحضور قوي، ولكن يفضلون عدم مشاركة الآخرين بأسرار حياتهم الشخصية.