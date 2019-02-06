"التضامن": الوزارة نشرت رسائل لتوعية الأسر بخطورة ختان الإناث

أكد مجدي حلمي، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أن وفاة الطفلة "بدور" بسبب الختان، عام 2007، صدر بعده العديد من القرارات الوزارية للحد من هذه الظاهرة، مضيفا أن الحكومة المصرية وضعت أجندة للحد من الظاهرة في منتصف التسعينيات، وصدر قانون لتجريم ختان الإناث عام 2008.

وأوضح خلال المؤتمر الذي قام به المجلس القومي للسكان بعنوان "جهود واحدة للحد من ختان الإناث في مصر"، أنه من الجهود التي قامت بها الدولة فيما يتعلق بقضية ختان الإناث، تكوين حركة مجتمعية تعمل على رفض ومنع الختان، مبادرة بعنوان "لا لتطبيب ختان الإناث" وتعمل على تغير اتجاهات الأطباء ووقف ظاهرة الختان.

وأوضح ان من الأدوار التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعى في قضية ختان الاناث، نشر رسائل التوعية واستهداف الأسر للتوعية بخطورة ختان الإناث، والاعتماد على تجارب حية لنشر مزيد من البرامج لمواجهة الختان.

وأكد أهمية الدور الهام الذي يقوم به الإعلام في التوعية بخطورة ممارسة الختان على يد الأطباء، مضيفا أن الأديان السماوية ترفض ختان الإناث، فضلا عن ضرورة نشر ثقافة القانون والتأكيد على أن ختان الإناث جريمة وجناية بنص القانون.

​