الأمم المتحدة:61% من فتيات مصر بين 15 و17 سنة تعرضن للختان

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن 61%، من الفتيات اللاتي يترواح أعمارهن بين 15 و17 سنة في مصر تعرضن للختان.

ويحتفل العالم، في السادس من فبراير من كل عام، باليوم العالمي لختان الإناث.

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