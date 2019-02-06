رجاء الجداوي: "البنات بقت فخورة بلقب مطلقة.. والمرأة خلقت لتكون أم"

قالت الفنانة رجاء الجداوي خلال إستضافتها في برناج صاحبة السعاده المذاع على قناة "DMC": "لو الست زمان قالت لجوزها طلقني، كان أبوها يرجعها من جديد بيت زوجها، ويقول لها مفيش عندي بنت تطلق، أما الأن المجتمع تغير فالبنات بقت فخورة بمرحلة الطلاق وأطلقت على نفسها single mom".

وأضافت انه على المرأة معرفة أنها خلقت لتكون زوجة وأم قبل أن تبقى صاحبة منصب أو جاه، لكن الأولويات أصبحت للعمل ثم الأولاد متابعة: "متعيطيش بقى لو جوزك بص برة".

وأكدت أن العلاقات الزوجية سابقا كانت مبنية على الاحترام حيث كان أسلوب الحديث راقي، ومهندم، فكانت هناك كلمات منها "من فضلك" و"لو سمحت"، و"أرجو لو مكنتش مضايقك"، بالإضافة إلى كلمة "أنا اسف"، فهي كلمة تكبر الشخص في نظر الأخرين.

وأضافت: "زمان كانت المرأة تطلب من زوجها ولا تأمرة، تطلب منه على حياء.. ومن أداب التعامل كان الرجل يمسك بيد زوجته دائما ولا يتركها، ولكن ما يقوم به شباب هذا الزمن فهو يمشي وزوجته تجري خلفه في الشارع".

وقالت إنه سابقا كان الرجل لا يجلس قبل أن يساعدها في الجلوس وخلع "البالطوا"، حتى لو كانوا على خلاف، وهناك معادلة يجب أن يتبعها الزوجين لاستمرار الحياه بشكل جيدا: "إنت أولوياتك أنا وأنا أولوياتي انت واحنا الاتنين أولويتنا الولاد".

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