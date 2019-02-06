أحذية ستايل "ماري جين" الأكثر بروزًا في 2019.. إليك أبرز الصيحات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدّ الأحذية الفلات من التصاميم الأكثر تفضيلا لدى النساء، حيث تتميز بما تضفيه من راحة وجاذبية أيضًا للإطلالة.

وبما أن 2019 هو عام كل ما هو جديد ومميز في عالم الموضة، ستظهر أحذية الفلات هذا العام وبقوة، ولكن بتصميم مميز، وهو تصميم "ماري جين"، وفي هذا السياق نقدّم لكِ أبرز صيحاته:

نقشة جلد الفهد

الجمع بين تلك النقشة الجريئة والتصميم الناعم للماري جين، سيضفي مزيدًا من الجاذبية والعصرية لهذا الحذاء.

نقشة المربعات بلون الخردل

تنتقل نقشة المربعات إلى موضة الأحذية هذا العام، وخاصة تصميم ماري جين المميز لأحذية الفلات، فلا تترددي في اختيار تلك النقشة بلون الخردل.

المخمل البرغندي

للمخمل أناقة لا تُقاوم يضفيها على أي شيء، من أزياء أو حذاء أو إكسسوار، وهذا العام يعد المخمل باللون البرغندي من أبرز صيحات أحذية فلات الماري جين.

الكعب المربع

إذا أردتِ اختيار حذاء مريح وفي الوقت نفسه يتميز ببعض الارتفاع، سيكون التصميم ذو الكعب المربع هو الخيار الأمثل.

جلد البقر

سينضم جلد البقر إلى أبرز صيحات الفلات هذا العام، ففي حين أن الجلد التقليدي والشمواه يعدان من أكثر أنواع الأحذية، إلا أن جلد البقر سيصبح رائجًا.

الجلد اللامع

اختاري التصميم من الجلد اللامع patent ونسقيه مع بنطلون جينز، وستبدو إطلالتك عصرية وناعمة في الوقت نفسه.

تصميم 2 في 1

بالإضافة إلى تصاميم اللون الواحد، يمكنك اختيار تصميم يجمع بين لونين، مثل الأسود والرمادي.

تصميم ذو أرضية ضخمة

تصميم مختلف يجمع بين الكلاسيكية والعصرية، كما أنه مستوحى من التسعينيات.