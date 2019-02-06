شقيق ياسمين عبدالعزيز: "أختي مش مرتبطة.. ارحمونا بقى"

نفى وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن ارتباطها عاطفيًا، خاصة بعد إعلان انفصالها رسميًا عن رجل الأعمال محمد حلاوة.

وأكد "وائل" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ياسمين منشغلة حاليًا في عملها ومع أسرتها، قائلا: "ياسمين عبدالعزيز مش مرتبطة بحد ومش فاضية غير لشغلها وبيتها وارحمونا بقا".

وكانت الممثلة ياسمين عبد العزيز أعلنت منذ فترة انفصالها رسميا عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وجاء في بيان إعلامي من الممثلة أن طلاقها قد وقع منذ عام تقريبا.

وأنجبت "ياسمين" من زوجها السابق "حلاوة" طفلين، هما ياسمين وسيف الدين، وتحاول المحافظة على خصوصية حياتها الشخصية عن الإعلام.

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