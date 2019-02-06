طلعت عبد القوي: "ختان الإناث يقوم به أطباء لابد من محاسبتهم"

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إننا تسامحنا كثيرا وتقاعسنا في ما يخص محاربة ختان الإناث، لافتاً إلى أنها جريمة بشعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتلتزم الدولة بحماية الطفل من العنف والختان هو أحد أشكال العنف.

وأكد خلال كلمته في احتفاليه اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، أن الختان غير مرتبط بالدين فالأديان السماوية لم تدعو للختان، وعندما استندت الإفتاء على تحريم التدخين اعتمدت فيه على الرأي الطبي والعلمي، وخطورة التدخين على الصحة العامة، وبالتالي فإن الختان يجب الرجوع خلاله للطب، وبشكل عام فهو ليست من الطب أو الدين في شىئ، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية وهى البلد التي نزل فيها القرآن لا يوجد بها ختان للإناث، مؤكداً إنها عادة حبشية قديمة.

وتابع: "الختان أصبح يجريه أطباء بدلا من حلاق الصحة"، مؤكداً أننا أمام ظاهرة لابد من القضاء عليها، فضلا عن ضرورة العمل على التوعية وتغيير المفاهيم، ويجب أن تقف نقابة الأطباء بقوة أمام الأطباء الذين يخالفون القسم ويقومون بتلك العمليات.

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