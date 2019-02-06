"الطفولة والأمومة": التشريعات القانونية غير كافية لعلاج قضية ختان الإناث

قالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن احتفال مصر اليوم بمناهضة ختان الإناث هو إثبات بالتزام مصر بميثاق الأمم المتحدة لمناهضة الظاهرة.

وتابعت: "لن تتخلف مصر عن المشاركة في كافة الجهود والمناسبات الدولية لمناهضة ختان الإناث حيث شارك المجلس في صياغة إعلان لحث الدول الإفريقية للقضاء التام على مناهضة ختان الإناث وكذلك أشار الإعلان إلى أن رفع المستوى ومعالجة الأسباب الجذرية أساس ختان الإناث".

وأشارت خلال كلمتها في مؤتمر "جهود واحدة"، للحد من ختان الإناث اليوم، والذي جاء تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث أن هناك اهتمام بحماية الطفل وفقا لاستراتيجية 2030.

واوضحت أن المجلس بدأ منذ 2003 في مناهضة ختان الإناث وذلك بعد أن ظلت هذه القضية لسنوات في صمت تام، وتم التعاون مع الأزهر والإفتاء والاتحاد الأوروبي، وتتويج هذه القضية حتى إضافة مادة لمناهضة ختان الإناث في قانون العقوبات وتجريمه.

واستكملت: "كما أطلق المجلس مبادرة دولية لمناهضة ختان الإناث وزواج الأطفال والتسريب من التعليم"، مؤكدة أن التشريعات القانونية غير كافية لعلاج هذه القضية، بل يجب ربط البرامج التنموية ورفع الوعي وحث الإعلام على نشر ثقاقة الوعي في إعداد البرامج بالتوعية باحتياجات الأطفال.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إنه لا تسامح مع قضية ختان الإناث، لافتا أن العقوبة المقررة لهذة الجريمة في قانون العقوبات تصل إلى 7 سنوات، مشددا أنه لايجب إغفال دور المجتمع المدني في رفع التوعية فضلا عن الخطاب الديني.

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