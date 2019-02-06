"القومى للمرأة": مناهضة ختان الإناث يحتاج لحرب توعوية

قالت الدكتورة ايزيس حافظ، ممثل المجلس القومي للمرأة، إن المجلس أحد المكلفين بمتابعة تنفيذ استراتيجية الختان، فهي حرب توعوية في الأساس، مشيدة بالكتب الدورية الصادرة عن وزيرة الصحة والنائب العام لمناهضة ختان الإناث.

وأضافت خلال كلمتها في احتفاليه اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، أن هناك 3 رسائل تعتمد الرائدات الريفيات على إيصالها، وتشمل قضية الختان وزواج القاصرات والزيادة السكانية، وهي رسائل يتم إيصالها بشكل مباشر واقناعهم بهذه القضية.

وأكد أننا أمام ظاهرة يراها المجتمع دينيا واجتماعيا وتشريعيا، وبالرغم من تشديد العقوبة ولكن هناك حالات عديدة ستنضم لقائمة المختنات، متابعة: "نحتاج لتوعية السيدات وتقوية عزيمتهن لرفضها الختان".

وقالت إن الاستراتيجية القومية للختان تعمل على كافة المستويات، لافته إلى أن المجلس وصل إلى مايزيد عن 4 مليون سيدة ضمن حملة "طرق الأبواب"، لافته إلى أنه يتم الاستعانة بالرائدات الريفيات المزودة برسائل توعوية على مدار العام.

وتابعت أنه يتم الاعتماد على الرائدات الريفيات والمتطوعات من الجمعيات الأهلية واستخدام الواعظات والراهبات في إيصال الرسائل، وتم التواصل بالفعل مع الأوقاف لضم تلك الرسائل وأيضالها للسيدات، ونحتاج ألية مشتركة تضم جميع أفراد الأسرة لمناهضة الختان.

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