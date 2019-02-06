«القومي للمرأة»: صعيد مصر ينظم احتفالات عقب جريمة ختان الإناث

قالت الدكتورة إيزيس حافظ ممثل المجلس القومي للمرأة، إن قضية ختان الإناث تمارس في صعيد مصر بشكل موسع جدا، وهناك احتفالات تجرى عقب إجراء الأسرة لعملية تختين الفتاة كنوع من الاحتفال بالعفة، وهذا ضمن المعتقدات المغلوطة.

وتابعت ممثل المجلس القومي للمرأة، خلال احتفالية رفض ختان الإناث، أن المجلس له دور كبير في التصدي لتلك العادة السيئة من خلال التوعية المباشرة للأسر وخصوصًا في صعيد مصر، موضحة أن الرسائل تتضمن أيضا الزيادة السكانية وختان الإناث والتوعية الصحية بوصفهم قضايا تخص مستقبل الأسرة بالكامل.

وأكدت أن احتفالية اليوم العالمي رفض ختان الإناث، وأنه لا بد من تفعيل عدد من الآليات للتصدي لتلك العادة من خلال الإبلاغ عن الطبيب والأسرة، وأي شخص يشترك في تلك الجريمة، موضحة أنه يجب التوغل في المناهج الدراسية؛ لتحفيز رفض المجتمع لتلك العادة السيئة، والإبلاغ الفوري بما يغلق الباب أمام العدد المرشح للتعرض للختان.

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