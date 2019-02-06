بالصور|"راجل و10 ستات".. فاروق الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده مع نجمات الفن

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، جانب من احتفال الفنان فاروق الفيشاوي بعيد ميلاده، مساء أمس، بصحبة مجموعة كبيرة من الفنانات، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "الفيشاوي" في إحدى الصور بصحبة 10 سيدات، أبرزهم إلهام شاهين ووفاء عامر ودنيا عبدالعزيز ولبلبة ونرمين الفقي وشهيرة، التي تخلت عن الحجاب، مرتدية "آيس كاب"، يظهر شعرها بالضفائر.

وعلقت "بوسي" على تلك الصورة، قائلة: "أجمل حاجة في الفناننين حبهم لبعض.. ودايما مع بعض.. وفي كل حاجة إيد واحدة"، مضيفة: "ربنا يديم الحب على الأسره المصرية، ودايما الفن المصري يجمعنا.. عيد ميلاد أخونا فاروق الفيشاوي ربنا يسعده".

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي أعلن عن إصابته بمرض السرطان، خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته السابقة.

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