مقرر «القومي للسكان»: ختان الإناث عادة إفريقية لا علاقة لها بالدين

قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، إن الخصائص السكانية وحدة تتمثل في خروج منظومة كاملة تتصدى للقضية التي تقف عائقا أمام القضية السكانية التي تبدأ بالختان مرورا بالزواج المبكر والتسرب من التعليم، وتنتهي بكوارث تتعرض لها الفتاة.

وأضاف "حسن"، خلال احتفالية اليوم العالمي لرفض الختان، أنه علميا تسمى جريمة الختان لأنه لا يوجد في الكتب الطبية أي مرجع يستند على هذا الإجراء الخاطئ، فتغيير الموروثات الخاطئة يحتاج إلى جهد كبير؛ للوصول إلى مصر خالية من ختان الإناث الذي يهدد بتشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى.

وتابع أن الختان عادة إفريقية ولا علاقة لها بالدين الإسلامي أو المسيحي ولا يوجد أي فوائد صحية لها، بل على العكس تسبب أضرارا كبيرة للفتاة نفسية وصحية قد تنتهي بالوفاة كما حدث في حالات الجميع يعلمها، مشيرا إلى أنه لا فرق بين إجراء الختان في مستشفى أو طبيب كبير أو في المنزل فكلها تؤدي إلى كارثة.

وأكد مقرر "القومي للسكان" أن تلك الظاهرة السيئة قد تكون سببا رئيسيا في كثير من حالات الطلاق في مصر لما تسببه من مشكلات للفتاة.

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