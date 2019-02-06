حكاية اغتصاب وسرقة راقصة بالهرم على يد 4 أشخاص.. والمحكمة تنظر أوراق القضية

كانت عقارب الساعة تشير إلى الحادية عشر، فالهدوء يسود المنطقة وبالتحديد منطقة "كعبيش بالهرم"، كان يقف 4 أشخاص مدججين بالأسلحة النارية والبيضاء، داخل "توك توك"، فوجئوا بسيارة تاكسي تقترب منهم، وشاهدوا فتاة عشرينية تجلس في الكرسي الخلفي للسائق.

لم يترددوا كثيرا، وهاجموا السيارة وخطفوا الفتاة واصطحبوها إلى شقة أحدهما واغتصبوها عدة ساعات، وتركوها في حالة إعياء شديدة في منطقة الجيزة، مما دفعها بعد ذلك للتقدم ببلاغ، وقالت فيه إنها "راقصة"، كانت عائدة من حفل زفاف ومعها مبلغ مالي 12 ألف جنيه وتعرضت للخطف والاغتصاب والسرقة من قبل 4 أشخاص، وأدلت بأوصافهم.

وعقب تحرير محضر بالواقعة، تم تشكيل فريق بحث وتحر بمعرفة رجال المباحث، وألقى القبض على المتهمين باغتصاب الراقصة، وتم إحالتهم للنيابة التي أحالتهم للمحاكمة الجنائية، وتنظر محكمة جنايات الجيزة، ملف القضية خلال الساعات القليلة المقبلة، والذي يحتوي على اعترافات تفصيلة للمتهمين وتقرير الطب الشرعي الخاص بالراقصة، وتحريات المباحث حول الواقعة التي أكدت صحة ارتكاب المتهمين.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة كانت بورد بلاغا منذ قرابة عامين، بورد بلاغا من راقصة تدعي "أسماء" تعمل حفلات رقص فى الأفراح والكباريهات، بمنطقة الهرم ومنطقة أخرى، لقسم شرطة الجيزة، بتعرضها للسرقة بالإكراه والخطف والاغتصاب، من قبل 4 أشخاص.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، وبدأت القوات في فحص الكاميرات القريبة من مكان الخطف، وأيضا مناقشة عدد من الشهود.

وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وتم استئذان النيابة العامة، وألقى القبض على المتهمين وتبين أنهم كلًا من "محمود. م" 25 سنة، و"أحمد. م" 24 سنة عامل، و"فهد. م" 20 سنة عامل، و"حسام. ش"، بخطفها واغتصابها تحت تهديد السلاح.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم، وتم إحالتهم للنيابة التي أجرت مواجهة بينهما وتعرفت عليهم، وأصدرت النيابة قرارا بحبسهم على ذمة التحقيقات، وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، وتم تحديد جلسة محاكمة لهم أمام محكمة الجنايات غدا لنظر جلسة محاكمة المتهمين.

​