- 1/3
- 2/3
- 3/3
خضعت سيدة بريطانية تدعى تابيثا ريان، صاحبة الـ26 عامًا، وتقطن بمقاطعة ورشستر بإنجلترا، لعملية جراحية خطيرة في الشهر الخامس من حملها، وهو ما كان يُشكل خطورة كبيرة على حياة طفليها.
وبعد نجاح العملية الجراحية، استطاع الأطباء إنقاذ الطفلين حيث كانت فرصة بقاءهم في الحياة لاتتعدى الـ5%، بحسب ماذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأوضح الأطباء أن التوأم "إيسلا وجميما"، أصيبوا بمتلازمة تسبب خللًا في الدم الذي يتلقاه كل منهما، وكان وزنهما أقل بقليل من 6 أرطال.
وبعد 6 أسابيع، تمكن الوالدان من أخذ التوأم للمنزل بعد تحسن حالتهم الصحية وتجاوزهم مرحلة الخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بريطانية تخضع لجراحة في الشهر الخامس من حملها.. وأطفالها أصيبوا بـ"خلل في الدم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.