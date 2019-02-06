بالصور| بريطانية تخضع لجراحة في الشهر الخامس من حملها.. وأطفالها أصيبوا بـ"خلل في الدم"

خضعت سيدة بريطانية تدعى تابيثا ريان، صاحبة الـ26 عامًا، وتقطن بمقاطعة ورشستر بإنجلترا، لعملية جراحية خطيرة في الشهر الخامس من حملها، وهو ما كان يُشكل خطورة كبيرة على حياة طفليها.

وبعد نجاح العملية الجراحية، استطاع الأطباء إنقاذ الطفلين حيث كانت فرصة بقاءهم في الحياة لاتتعدى الـ5%، بحسب ماذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح الأطباء أن التوأم "إيسلا وجميما"، أصيبوا بمتلازمة تسبب خللًا في الدم الذي يتلقاه كل منهما، وكان وزنهما أقل بقليل من 6 أرطال.

وبعد 6 أسابيع، تمكن الوالدان من أخذ التوأم للمنزل بعد تحسن حالتهم الصحية وتجاوزهم مرحلة الخطر.

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