بالصور| بعد خلعها للحجاب.. شهيرة بـ«الضفاير» في «عزاء» و«عيد ميلاد»

ضجة واسعة صاحبت الفنانة شهيرة خلال الفترة الماضية بعد ظهورها في عدد من المناسبات متخلية عن الحجاب، جاء أحدثها قبل أيام حين ظهرت دون حجاب مع الفنانة سهير رمزي خلال زيارتهما لمعرض و"بازار" داخل أحد المراكز التجارية بمناسبة عيد الحب.

ولم يمر سوى يومين على تلك المناسبة، حتى ظهرت شهيرة بالأمس في عزاء والد الفنانة نهال عنبر بمسجد الحامدية الشاذلية، مرتدية "آيس كاب" كحلي اللون، أظهر خصلات شعرها الأصفر أسفله، وهو ما عرضها لعدد من انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى تذبذب موقفها بشأن الحجاب مؤخرًا.

كما ظهرت بالأمس أيضًا بصحبة عدد من نجمات الفن في حفل عيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوي بأحد المطاعم الشهيرة، مرتدية "آيس كاب" بلون آخر، مع أزياء محتشمة، وتمايلت على أنغام أغنية "إنزل يا جميل في الساحة"، إلى جانب "الفيشاوي"، في مقاطع فيديو نشرتها الإعلامية بوسي شلبي عبر خاصية "استوري"، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت شهيرة، أكدت بعد واقعة خلعها للحجاب في عدد من التعليقات عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن التجمع اقتصر على عدد من النساء، وهو ما دفعها أن تكون على حريتها وتخلع الحجاب.

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