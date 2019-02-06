هذه أبرزُ صيحات الحقائب لربيع 2019.. جلود الحيوانات تطغى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا غنى عن الحقيبة، فهي سرّ إكمال إطلالة كلّ سيدة، كما أنّها تتوفر بمختلف التصاميم والألوان، التي تناسب احتياجات كلّ سيدة، ومختلف الأوقات، سواء كان عمل أو حفل، وعلى الرغم من أنّه ما زلنا في فصل الشّتاء، إلا أنّ صيحات الرّبيع بدأتء في الظهور. إليكِ أبرز صيحات الحقائب لربيع 2019: نقشة جلد الفهد ستطغى نقشات الحيوانات على تصاميم الحقائب المختلفة هذا العام، وخاصّة نقشة جلد الفهد. جلد التمساح ازدهرتْ صيحة حقائب جلد التمساح خلال 2018، وستظلّ مسيطرة في موضة حقائب ربيع 2019. حقيبة الدلو سيصبح تصميم حقيبة الدلو من أبرز الصيحات هذا العام، وخاصّة التصاميم ذات الألوان الزاهية، مثل الأزرق واللافندر. الحقيبة المحبوكة إذا كنتِ من محبّات صيحة حقيبة الخرز، التي ازدهرتْ العام الماضي، لن تستطيعي مقاومة تلك الصيحة المميّزة.

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