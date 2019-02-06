فيكي باتيسون تكشف مواعدتها إركان رمضان بعد انفصالها عن نوبل

أكّد نجمة تلفزيون الواقع فيكي باتيسون، على أنّها تُواعد الممثل إركان رمضان بعد 3 أشهر من انفصالها عن خطيبها السابق جون نوبل.

وقالت فيكي باتيسون في حديثها لصحيفة "ذا صن" عقب إطلاق مجموعتها للأزياء بالتعاون مع جوديفا الإثنين، إنها "تبتسم مرة أخرى" بعد استمتعت بسلسلة من المواعيد الرومانسية مع نجم "توي" السابق.

فيكي باتيسون تلمع في فستان قصير بأكمام واسعة

واحتفلت فيكي باتيسون بتعاونها مع العلامة التجارية جوديفا، إذ ظهرت نجمة الواقع الإثنين الماضي متأنقة في مجموعة سوداء أنيقة قبل مغادرة فندق شارلوت في لندن، وارتدت فيكي جامبسوت باللون الأسود مع جاكيت جلد أسود قصير، وحملت حقيبة صغيرة مع طباعات جلد النمر وحذاء عال مطابق، ولمزيد من التأنق وضعت فيكي مكياجا بسيطا مع طلاء الشفاه الأحمر ووصففت شعرها بطريقة بسيطة وارتدت القليل من الإكسسوارات.

وشوهدت فيكي في حالة معنوية جيدة في وقت سابق بصحبة حبيبها أركان في درس لتعلم فن الطهو، وظهرت فيكي في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "ديلى ميل" وهي سعيدة جدا، لأنها أعدت طبقا من الهريس.

يذكر أن إركان ظهر في عمل "توي" لمدة قصيرة في العام 2016، لكنه قام بتكوين صداقات منذ ذلك الوقت مع كل من جيمس دياجس بينويث، جيمس لوك ودان إدغار، وهذا يظهر بوضوح في الصور عبر "إنستغرام"، كما يشارك لقطات له وهو يستعرض جسده الجذاب وصورا شخصية له لتناول الطعام في بعض المطاعم الأكثر تميزًا في لندن.

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