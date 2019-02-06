"كروكس" تنوي تحويل حذائها إلى حقيبة بلونيْن مميَّزيْن

قرَّرت العلامة التجارية "كروكس" بعد 17 عاما من اختراع استخدام جلد مطاطي نظيف في صناعة الأحذية، تحويل هذا الحذاء إلى حقيبة.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن العلامة التجارية "بيتزا سمايل" ومقرها لوس أنجلوس انضمت مع العلامة التجارية المستقطبة، لتحويل الحذاء المطاطي المستطيل إلى حقائب كروس.

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وتتوفّر هذه الحقائب بلونين، الأصفر والأسود، وهي مصنوعة من جلد الحذاء المطاطي، إذ يعتمد تصميم الحقيبة على إغلاق المكان الذي يضع فيه الشخص قديمه، ثم إضافة سحاب (سوستة).

ويبلغ سعر الحقيبة نحو 300 دولار، وكتبت بيتزا سمايل عبر حسابها على "إنستغرام": "حساب بيتزا سمايل الرسمي بالتعاون مع كروكس يكشفان عن فكرنا بطريقة مختلفة وحوّلنا أحذية كروكس إلى حقيبة عالية الجودة".

وليست هذه المرة الأولى التي تخترق فيها كروكس عالم الموضة، ففي الوقت الذي تطور فيه الشرق في الأصل أحذية القوارب، انتشرت أحذيتها في المستشفيات والبساتين، قبل ظهورها الرسمي على منصات عرض الأزياء في العام 2016.

وظهرت الأحذية للمرة الأولى خلال عرض أزياء كريستوفر كين لربيع/ صيف 2017، وتزينت الأحذية بالفراء والأحجار الكريمة.

وقال كين في ذلك الوقت: "يمكن القول إن كروكس الأحذية الأكثر راحة.. أحب أن هذه الأحذية غريبة بعض الشيء، وربما يراها البعض قبيحة، لكن لديها شكل ساذج وطفولي، وأنا أحبها بشكل خاص حين تكون بكعب عالٍ"، وفي حين أن العديد لا يزال غير مقتنع فإن المظهر يشير إلى نقطة تحول للكروكس، فبعد مرور عام واحد فقط، عادت الأحذية للظهور على مدرجات عروض الأزياء، إذ في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، قامت ديمينا غوفاساليا من بالينسياغا بالضغط على كروكس ليعود إلى دائرة الضوء مرة أخرى عن طريق إضافة كعب بعرض 10 سم ومجموعة من Balenciaga Jibbitz.

وأثبتت الأحذية شعبية كبيرة بين جمهور الموضة إذ بيعت قبل أن يتم إصدارها في مرحلة ما قبل البيع عبر موقع "بارنيز"، وفي حين أن الحقيبة قد تكون مثيرة للجدل لكن نجاح العلامة التجارية السابق في عالم الموضة يشير إلى أنها قد تكون اتجاها مميزا، وهو ما اتضح في التعليقات على حساب "بيتزا سمايل"، حيث علق أحد المتابعين قائلا: "الحقيبة الحذاء هي المستقبل"، وبالطبع ليس الجميع مقتنعا بهذا الابتكار، حيث يحتار العديد من الناس حول سبب صنع حقيبة من حذاء، إذ قال أحد المستخدمين: "هذا أسوأ شيء رأيته على الإطلاق".

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