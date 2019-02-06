6 عادات خاطئة تهدد صحتك في طقس اليوم البارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، مع تزايد سقوط الأمطار في بعض المناطق.

وبالرغم من استمتاع البعض بالأجواء الباردة وسقوط الأمطار، إلا أن هذا المناخ يعد بيئة خصبة للإصابة بمشكلات صحية غير مرغوب فيها، ما يستوجب اتباع الإرشادات السليمة للوقاية والحفاظ على صحة الجسم.

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