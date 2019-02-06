محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، مع تزايد سقوط الأمطار في بعض المناطق.
وبالرغم من استمتاع البعض بالأجواء الباردة وسقوط الأمطار، إلا أن هذا المناخ يعد بيئة خصبة للإصابة بمشكلات صحية غير مرغوب فيها، ما يستوجب اتباع الإرشادات السليمة للوقاية والحفاظ على صحة الجسم.
لمزيد من القراءة يمكنك 6 عادات خاطئة تهدد صحتك في طقس اليوم البارد اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر 6 عادات خاطئة تهدد صحتك في طقس اليوم البارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.