كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - إسرائيل: عاجزون عن شن عملية عسكرية فى قطاع غزة

كشفت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن عجزها شن عملية عسكرية فى قطاع غزة ، بحسب صحيفة "هآرتس".

وحذر المجلس الوزراى المصغر "الكابنيت" من خطورة الوضع الصحى فى غزة، والذى سيحول دون القيام بعملية عسكرية فى القطاع.

وأضاف الكابينت أن الخدمات الصحية فى غزة على وشك الانهيار، وإذا أرادت إسرائيل شن عملية عسكرية عليها معالجة النظام الصحى فى غزة.

ووفقا لمعلومات مقدمة إلى "الكابينت"، فإن النقص الحاد فى الأطباء ومواد التخدير لن يسمح بإجلاء الجرحى ومعالجتهم فى حالة وقوع عملية عسكرية فى قطاع غزة، ومن المتوقع أن يؤدى هذا الموقف إلى تدخل قوى من المجتمع الدولى فى المراحل الأولى من اندلاع أى حرب.

وتابعت الصحيفة: "الوضع الصحى فى قطاع غزة سيجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلى مكافحته لفترة طويلة، وقد يؤدى إلى تدخل دولى حاد، وفقًا للحالة التى قدمتها المؤسسة الأمنية لأعضاء الكابنيت".

وأوضحت أنه يوجد قرابة 6 آلاف مصاب فى غزة منذ مارس الماضى ينتظرون عمليات عاجلة ومعظمهم غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية.