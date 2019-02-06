كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - وصول اكثر من 1700 مهاجر إلى الحدود الجنوبية لامريكا



وصلت قافلة تتكون من حوالي 1700 مهاجر من أميركا الوسطى إلى مدينة "بيدراس نيغراس" المكسيكية الحدودية مع الولايات المتحدة. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية عن وزارة الأمن الداخلي قولها إنها لن تسمح "للقافلة غير القانونية" بالعبور إلى الأراضي الأميركية. وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستين نيلسون - حسبما نقلت الشبكة "وصل ما يقرب من 2000 أجنبي إلى شمال المكسيك في قافلة تسعى إلى عبور الحدود إلى ولاية تكساس. وإنه لن يتم السماح بالدخول غير القانوني ونحن مستعدون لمنعها".

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