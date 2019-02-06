كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - صحتك فى وصفة.. العسل لعلاج التبول اللاإرادى عند الأطفال



التبول اللاإرادى عند الأطفال من المشاكل التى تواجهها الأمهات دائما قد يكون ذلك بسبب التهاب فى المثانة، أو التهاب فى قناة مجرى البول والتهاب فى الكلي وإمساك مزمن، أوقد يكون لأسباب نفسية بسبب سوء معاملة الأبوين أو بسبب المدرسة. وضمن سلسلة موضوعات صحتك فى وصفة يقدم انفراد وصفة صحية لعلاج التبول اللاإردى عند الأطفال وفقا لما ذكره موقع webmd 1:إذا كان سبب التبول اللاإرادى هو مشاكل صحية فهناك تدريبات المثانة لتقوية وتنسيق عضلات مجرى البول والمثانة وهى عبارة عن الوقوف والجلوس لمدة خمس مرات فى اليوم. 2:منع الطفل من تناول السوائل قبل النوم بساعتين حتى لا يتعرض للتبول اثناء الليل. 3:عدم توبيخ الطفل وإهانته عندما يتعرض للتبول اللاإرادى حتى لا تتأزم نفسيته ويزداد الامر سوءا. 4:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم مباشرة يساعد على امتصاص الماء من الجسم والاحتفاظ به مدة طويلة، لذلك ينصح بإعطائه للطفل قبل النوم.

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