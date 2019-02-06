كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - صندوق النقد يشيد بانخفاض معدل البطالة في مصر

قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى: إن "مصر نجحت في التغلب على تدفقات رأسمال للخارج في الفترة الأخيرة"، مشددا على مواصلة التنفيذ المتسق للسياسات لدعم صلابة المالية العامة، بما في ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين العام . وتوقع ليبتون، في بيان اليوم الأربعاء، انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط بدعم من جهود الحكومة المصرية في تعزيز المالية العامة، مشيدًا بالانخفاض الملحوظ الذي تحقق خلال العام الماضي .

وأشاد بانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، موضحًا أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال جيدة، مدعومة بالتزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح .

وأضاف مسؤول صندوق النقد، أن معدلات النمو القوية المحققة حتى الآن وتقلص عجز الحساب الجاري، يأتي مدعوما بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات المالية .

ولفت إلى أن سياسة البنك المركزي المصري ترتكز على الهدف متوسط الآجل لخفض التضخم لرقم أحادي، كما اتخذت السلطات المصرية خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبى والسماح بمرونة أكبر فى سعر الصرف، بما فى ذلك إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين .

وأكد أن الحكومة تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف الفائض الأولى عند 2%، وهو ما سيحقق تعديلا ماليا تراكميا قدره 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 3 سنوات.