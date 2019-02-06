كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - شاهد.. لحظة إطلاق أول قمر صناعي سعودي من قاعدة فرنسية

أطلق قبل قليل القمر السعودي_للاتصالات SGS-1 من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسية، الواقعة شمال أميركا الجنوبية.

وكان ولي العهد قد وقّع على آخر قطعة من القمر في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة خلال أبريل الماضي، بعبارة فوق هام السحب خلال زيارته لأميركا.

ويعد القمر السعودي_للاتصالات أول قمر للاتصالات الفضائية مملوكٌ بالكامل للمملكة، وسيتم تشغيله والتحكم فيه من خلال محطات أرضية في السعودية.

ويوفر القمر تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات الآمنة وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة.

وتسعى المملكة من خلاله إلى المساهمة في تطوير الموارد البشرية الوطنية بخلق فرص عمل في صناعة الأقمار الصناعية.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، قد وقّع خلال زيارته مقر شركة لوكهيد مارتن في وادي السيليكون بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية أبريل الماضي، على القطعة الأخيرة من القمر السعودي للاتصالات الأول، قبل إطلاقه ليحلّق في الفضاء بعبارة "فوق هام السحب".

واطلع الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة، على التقنيات المتقدمة في قطاعات الطيران والدفاع الجوي، وتقنيات الصواريخ واتصالات الأقمار الاصطناعية، وعلى منظومة الدفاع الجوي THAAD عالية التقنية، التي تتفاوض المملكة على شرائها وتوطين تقنياتها.