كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - نصائح ذهبية للقيادة الآمنة وتجنب مخاطر العاصفة الترابية والشبورة

نصح قطاع الشرطة المتخصصة، بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، بضرورة اتباع المعايير اللازمة للقيادة الآمنة في مياه الأمطار وانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية أو العاصفة الترابية.

وأشارت الإدارة، إلى أن اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، ناشد قائدي المركبات بضرورة الالتزام بمعايير القيادة الآمنة، وتعليمات رجال المرور على الطرق والمحاور، وقواعد وقوانين المرور.

وتشمل النصائح، ضرورة التحكم والتركيز مع عجلة القيادة وعدم الانشغال بأشياء أخرى،...