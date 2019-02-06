كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - مهرجان منظمة التعاون الإسلامي يُكَّرِم وزير الدولة للشئون الخارجية السابق بالسعودية

ضمن فعاليات اليوم الأول بدار الأوبرا المصرية:

كرم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ووزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدكتور نزار مدني وزير الدولة للشئون الخارجية السابق بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات افتتاح مهرجان منظمة التعاون الإسلامي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. حضر التكريم سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي ونخبة من رموز الفكر والسياسة والثقافة.

نزار مدني من مواليد المدينة المنورة عام 1941م، حصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في القاهرة عام 1964م، وحصل على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية بواشنطن في العام 1391هـ، وعلى شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في واشنطن في العام 1977م.

التحق مدني بالعمل بوزارة الخارجية عام 1965م بوظيفة ملحق دبلوماسي. ثم انتقل للعمل بسفارة المملكة العربية السعودية بواشنطن عام 1968م، وتدرج في أعمال السفارة الى أن أصبح في بعض الفترات قائماً بالأعمال فيها.

شغل الدكتور نزار مدني العديد من المناصب ومثّل بلادة تمثيلاً مشرفاً في الكثير من المحافل والمنظمات والمناسبات الدولية، كما صدرت له ثلاثة مؤلفات حول رحلته الدبلوماسية والفكر والسياسة.