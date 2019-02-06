كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - تعرف على موعد ومكان القمة الثانية لـ"ترامب وكيم"

ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن صحيفة "بوليتيكو" المتخصصة في الشؤون السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، سيعقدان لقاءهما الثاني في يومي 27 و28 من فبراير في فيتنام.

يشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجون، يصل اليوم العاصمة بيونج يانج، لإجراء مفاوضات العمل، حول جدول أعمال القمة مع السفير الكوري الشمالي السابق لدى أسبانيا كيم هيوك تشول.