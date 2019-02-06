كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - فيديو: نرمين الفقى تكشف سبب تأخر زواجها

كشفت الفنانة نرمين الفقي سبب عدم زواجها حتى الآن رغم تقدم عدد كبير طالبين الارتباط بها ولكنها سرعان ما تفوجئ بأنهم ماديون، مشيرة إلى أنها تؤمن بأن بفكرة الزواج قسمة ونصيب، مشددة على أنها لا تود الزواج من الرجل البخيل، أو المتسلط أو الكذاب، أو ابن ماما.

وأضافت "نرمين" خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "دي إم سي" والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، أن هناك أحد الأشخاص حاول خداعها؛ إلا أنها اكتشتفت الأمر، متابعة: "اتقدملى عريس لخالي وهو بيقول إنه بيشتغل مهندس معماري وجايب له شهادات أنه مهندس مدني والشهادات طلعت مضروبة، وطلع في الآخر شغال في المقاولات، وللأسف فيه ناس بتزور علشان كدا لازم الأهل يسألوا عن أي عريس".