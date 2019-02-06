كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - شاهد.. بطلة مسلسل "أبو العروسة" تكشف عن مواصفات فتى أحلامها



كشفت الفنانة ولاء الشريف بطلة مسلسل "أبو العروسة"، عن مواصفات فتى أحلامها. وأكدت "الشريف" خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي فضائية "دي إم سي"، أنها تريد أن يكون فتى أحلامها حنين ورومانسي. وقالت "الشريف": "عاوزة فتى أحلامي يكون رومانسي، وبيغير عليها بس بحدود، ومش فارق معايا شكله قد روحه".

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