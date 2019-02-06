كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - رئيس مصلحة الضرائب لـ"غير الملتزمين": "كده كده هاجيبك"

قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن نسبة الاقتصاد الغير رسمي غير محددة، ولكنها غير قليلة، ولا تقل عن 40%، وفي الفترة المقبلة إذا تم حصر التعاملات الضريبية، سوف تزيد إيرادات الضرائب، وستزيد نسبة إلى الناتج القومي في البلد.

وأضاف "حسين" في لقاء مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنهم منحوا فرصة لكل المنشآت الغير مسجلة في منظومة الضرائب، أن يتوجهوا بسرعة للانضمام لمصلحة الضرائب، وسيتم تسهيل الإجراءات.

وتابع رئيس مصلحة الضرائب، أنهم ينسقون مع وزارة التربية والتعليم ومباحث التهرب الضريبي، لملاحقة المتهربين من دفع الضرائب في مجال الدروس الخصوصية، مشددًا: "إحنا لن نتهاون خلال الفترة القادمة"، لافتا إلى أن هذا ليس في الدروس الخصوصية فقط.

وأكد أن حملات التفتيش منذ أخر شهر ديسمبر حتى أواخر شهر يناير الحالي، وجدت 50% غير مسجلين ضريبيًا، ومن يتم ضبطه ضمن حملات التفتيش يتم عمل قضية له، وسوف يدفع قيمة التهرب منذ بداية النشاط.

ولفت إلى أنه بالنسبة لـ"ضريبة التصرفات العقارية"، فهي يتم تحصيها عند بيع العقارات، وتم توقيع بروتوكول مع وزارة الإسكان لحصر التصرفات العقارية للمطالبة بالضريبة، وتم ميكنة منظومة ضبط ضريبة التصرفات العقارية، وهي حققت إيرادات عالية، حيث وصلت إلى 2 مليار جنيه.

وشدد على أن كل دول العالم انتهت من التعاملات الورقية ويعملون بالمنظومات الإلكترونية، وميكنة ضريبة التصرفات العقارية يفيد في الحصر ومتابعة تسديد الضرائب.

وناشد الممولين بسرعة الاستفادة من القانون الحالي، والإعفاءات التي ينص عليها ويسددوا مستحقات الدولة، لافتا إلى أن هناك خطة لضم المنشآت الغير ملتزمة للاقتصاد الرسي، مشددا على أن التهرب الضريبي جريمة مخلة للشرف عقوبتها الحبس خمس سنوات، وأيضا سيقوم بالتسديد مع دفع تعويض مناسب، وناشد غير الملتزمين الذهاب بأنفسهم للانضمام إلى الضرائب خلال شهر فبراير، معقبا: "كدة كدة هاجيبك"، سواء من حملات التنفيش أو الميكنة التي سوف تحصر المجتمع الضريبي والمتهربين.

وأشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام حققوا زيادة عن المستهدف، ووصلوا إلى 107% من المستهدف، وبزيادة قدرها 122% مما وصلوا له في نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أن حصيلة الضرائب المتوقعة في العام كله ستكون 688 مليون، لافتا إلى أن الضرائب تمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة.