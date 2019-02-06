كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - "تحيا مصر": وزعنا لحوم في الأقصر والشرقية والبحيرة

قال محمد مختار، المسؤول الإعلامي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق وزع 35 طن من اللحوم في الأقصر، على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف "مختار" في مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "ON E" الفضائية، أن الصندوق سبق وأن وزع لحوم الأضاحي في الشرقية والبحيرة، ومحافظات أخرى.

وتابع أن الصندوق أطلق مبادرة "بالهنا والشفا" في وقت سابق، ومع إطلاق مبادرة "حياة كريمة" يكثف الصندوق توزيع المواد الغذائية، وتم استقبال 200 طن لحوم، وتوزيعها.

ولفت إلى أن مبادرة نور حياة تستهدف 2 مليون مواطن، و5 مليون طفل، وستبدأ يوم الخميس.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، للمشاركة في احتفالية صندوق تحيا مصر، واطلاق مبادرة "نور حياة" لمعالجة أمراض العيون وضعف الإبصار.

وتستهدف المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية فى العيون.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للمصريين لما قدموه من دعم لصندوق تحيا مصر حتى يبدأ يتحرك، منوها بأن أول دعم حصل عليه الصندوق كان من خارج مصر، مضيفا: "أشكر كل من شارك في الصندوق حتى لو بجنيه".

وتقوم المبادرة على محورين أساسيين، الأولى هي قوافل الكشف على الكبار، موضحا أن القوافل الطبية تجري المسح على مليوني مواطن يعانون من ضعف الإبصار، من الأسر الأكثر احتياجا، ثم إجراء 200 ألف عملية مياة بيضاء، و15 ألف عملية مياة زرقاء، وإجراء 254 ألف تدخل جراحي، وثلاثة آلاف عملية قرنية، و18 ألف تدخل بالحقن.

وتصل الحملة للمريض في مكانه، ومن يثبت إصابته بالمرض سيتم إحالته إلى أقرب مستشفى مجهزة لعلاج هذه الحالات، وتم تجهيز 20 مستشفى، كما تم تجهيز 16 قافلة كل أسبوع، كما سيتم عمل إحصاء حيوي وديموجرافي لمرض الإبصار في مصر.

أما المحور الثاني من الحملة هو طلبة المدارس في حملة "مدارس مصر"، حيث سيتم إجراء مسح طبي على 5 مليون طفل، وتسليم مليون نظارة طبية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، الذين يكتشف إصابتهم، وإجراء 10 آلاف تدخل جراحي للأطفال، وتصل التكلفة المالية للمبادرة حوالي مليار جنيها، سيتم تنفيذها على ثلاثة سنوات على مستوى الجمهورية.