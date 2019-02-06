كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - محافظة أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسوء الأحوال الجوية

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء نظرا لموجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة، وتوقعات بسوء الأحوال الجوية التي قد تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الأحوال الجوية وتوقع سقوط أمطار على بعض أنحاء المحافظة بدءًا من اليوم الأربعاء حتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية.

وأشار محافظ أسيوط – خلال تصريحات صحفية إلى أنه تم انعقاد غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارئ أو سوء في الأحوال الجوية، وما قد يترتب عليها من عواصف هوائية محملة بأتربة أو أمطار أو سيول محتملة على مختلف الأنحاء.

وأكد جاهزية كافة القطاعات وانعقاد دائم على مدار 24 ساعة لغرفة إدارة الكوارث والأزمات بحضور ممثلى كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، وعلى تواصل مستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث، وتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها ومراجعة جميع الاستعدادات، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول وسدود الإعاقة ووضع الخطط والطرق البديلة.

وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تحسبًا لهطول أمطار غزيرة أو سيول منها رفع استعداد وتوزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحى – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها"، وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

كما ناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلا على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط الأمطار أو التعرض لعواصف ترابية، والابتعاد عن ممرات ومصبات السيول والسدود والحواجز المائية.

وأوضح أنه تم الإعلان عن استقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أي طارئ من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل "واتس آب"، (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و" الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر وإنستجرام، لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.