كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - خبير اقتصادي يكشف سبب تراجع الدولار ومدى تأثيره على الأسعار

كتبت : انجي بيومي

قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إنه لا يتوقع انخفاض الدولار خلال المرحلة المقبلة بشكل كبير، طالمًا أنه لم ينخفض عن 17 جنيه، لافتًا إلى أن انخفاض الدولار المرحلة الحالية، جاء بسبب مطالبة النقد الدولي للبنك المركزي بإحداث مرونة في سعر صرف الدولار، وهذا الأمر واضح في انخفاض الدولار بنسبة 30 قرشًا مؤخرًا.

وتابع "النحاس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن انخفاض الأسعار نتيجة انخفاض الدولار أمر غير متوقع، لكن هذا الأمر قد يحدث بسبب قيام بعض التجار بحرق الأسعار، نتيجة وجوة حالة ركود في البيع والشراء.