كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - فيديو: يسرا ترقص مع حماقي احتفالا بنجاح ألبومه الجديد

احتفل النجم محمد حماقي بنجاح ألبومه الجديد "كل يوم من ده" مع صناع الألبوم من شعراء وملحنين وموزعين، بالإضافة إلى بعض الفنانين من أبرزهم النجمة يسرا نظرا لعلاقة الصداقة القوية التي تربطها بحماقي، ورقصوا سويا على أغنية "واعمل إيه".

وفي السياق نفسه استطاع ألبوم "كل يوم من ده" تصدر مواقع التواصل الاجتماعى ومؤشرات البحث عبر جوجل، كما تصدر الألبوم تريند "يوتيوب" في مصر، ووصلت نسبة مشاهدة الألبوم حتى الآن لأكثر من 40 مليون مشاهدة على "يويتوب"، بجانب 10 ملايين مشاهدة عبر موقع أنغامى.

وكانت شركة "نجوم ريكوردز" قررت طرح ألبوم محمد حماقى بشكل يحدث لأول مرة في مصر، وهى عبارة عن "ألبومين في ألبوم"، كما تم طرح الألبوم في موعده، في جميع الأماكن في مصر، وحرص محبو محمد حماقى على التواجد في "فيرجين" من أجل الاحتفال بالألبوم وشراء النسخة الأصلية منه.





وتعاون محمد حماقي في ألبوم "كل يوم من ده" مع الشعراء أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وخالد تاج الدين، وأمير طعيمة، ورمضان محمد، وودود، وتامر حسين، وأحمد على موسى، والملحنين: عمرو مصطفى، وتامر على، ومدين، وعزيز الشافعي، وشريف تاج، ومحمد يحيى، وشريف بدر، ومحمد النادي، والتوزيع الموسيقي: توما، وتميم، ونادر حمدى، ورامى سمير.

ألبوم "كل يوم من ده" يتكون الـ "سي دى" الأول "A SIDE" يضم 10 أغنيات، وهي: "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل ايه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار".

أما "B SIDE"، فيضم "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك في خيالي"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى اليك".