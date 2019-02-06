كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - القومي للسكان يحتفل باليوم العالمي لختان الإناث

ينظم المجلس القومي للسكان اليوم الأربعاء، الاحتفال باليوم العالمي لرفض ختان الإناث تحت عنوان "جهود واحدة للحد من ختان الإناث في مصر"، وذلك برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

ينظم الاحتفال المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وقوة العمل المناهضة لختان الإناث وبلان انترناشيونال مصر.

ومن المقرر خلال الاحتفال أن يتم استعراض جهود مؤسسات الدولة في محاولة القضاء على ظاهرة ختان الإناث في مصر، واستعراض أحدث أرقام وإحصائيات عن عمليات الختان في مصر، فضلا عن جهود المجتمع المدني وقوة العمل لمناهضة ختان الإناث.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لمناهضة ختــــــــان الإناث تهدف إلى خفض معدلات ختان الإناث بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% وسط الأجيال الجديدة في الفئة العمرية من 10: 19 سنة على المستوى الوطنى، من خلال دعم مناخ سياسي واجتماعى وثقافى، لتمكين الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بعدم ختان بناتهن.

كما تتضمن الإستراتيجية عددا من المحاور الأساسية، تتمثل في إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث، وتفعيل القرارات الوزارية بشأنه وتغيير ثقافي اجتماعي داعم لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، وتطوير نظم المعلومات ومتابعة وتقييم برامج تمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث.

وجدير بالذكر أن ختان الإناث في مصر أصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وإذا أنتج عاهة مستديمة أو وفاة الضحية عوقب مرتكبها بالسجن المشدد.