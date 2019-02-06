كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - حالة الطقس اليوم في المحروسة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة، ليسود اليوم الأربعاء طقس معتدل شمالا وحتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأشارت إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط أمطار رعدية تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وأضافت هيئة الأرصاد أن الرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات:

القاهرة : 20: 14

شبين الكوم: 20: 14

طنطا: 19: 14

بنى سويف: 20: 12

الأقصر. : 30: 15