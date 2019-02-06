كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - دودج ستنتج فئات الهيكل العريض من سيارتها تشارجر

خرجت شائعات جديدة عن دودج وعملها على فئات هيكل عريض من تشارجر.

غالباً، لا دخان بلا نار، ولكن في عالم السيارات كل شيء متوقع، حسب المصادر فإن الشائعات تأتي مباشرة من مصادر داخل موبار، وبالنظر إلى آخر ما أبدعت شركة التعديل فإن إنتاج تشارجر بهيكل عريض يبدو ممكناً جداً.

حسب المصادر فإن الشركة سوف تنتتج تشارجر بالهيكل العريض لفئتين هما SRT هيلكات، و R/T Scat Pack، وستحمل كل منهما محركات عالية الأداء وسيضيف الهيكل العريض مظهراً قوياً بالإضافة لديناميكية القيادة الأفضل بسبب عرض العجلات الأكبر.