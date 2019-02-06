كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - خصومات تصل الي 45 ألف جنيه على ميتسوبيشي اكليبس كروس

في إطار الاستفادة من موجة التخفيضات الجارية حالياً في سوق السيارات المصري بالنسبة للسيارات الأوروبية , أعلنت بعض الشركات الأخرى تقديم تخفيضات رغم عدم خضوعها للاتفاقية الاوروبية في ظل محاولة تحريك المبيعات الراكدة أو تصريف ما لديها من مخزون سيارات 2018 ، ومن بين هذه الشركات ميتسوبيشي التي أعلنت في مصر خصومات على موديلات 2018 من سيارتها اكليبس كروس.

خصومات 35 ألف جنيه على الاصدار الأول من ميتسوبيشي اكليبس كروس بمصر

وقالت الشركة أن الخصومات على السيارة وصلت الي قرابة 45 ألف جنيه وبالنسبة للاصدار الأول من السيارة فقد تراجع بمعدل 35 ألف جنيه حيث انخفض سعر السيارة من 450 ألف جنيه الي 415 ألف جنيه وبلغت باقي أسعار الاصدارات الأخرى جي ال اكس ميدلاين 420 ألف جنيه وجي ال اس ميدلاين 470 ألف جنيه وجي ال اس هاي لاين 535 ألف جنيه وجي ال اس بريميوم 555 ألف جنيه.