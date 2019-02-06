كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - تراجع أسعار هوندا سيفيك في مصر 86 الف جنيه

بعد أن أعلنت العديد من شركات السيارات الأوروبية في مصر تخفيض أسعار سياراتها ، تبقت بعض الشركات التي تحججت ببعض الحجج لعدم تخفيض أسعار موديلاتها التي تصنع في أوروبا مثل هوندا التي أعلنت عدم امكانية تخفيض اسعار سيارات سيفيك المصنعة في تركيا ، ولكن بعض الهجوم الشديد على الشركة في الفترة الأخيرة أعلنت الشركة في بيان لها أنها حصلت أخيراً على شهاة اليورو 1 للسيارة من أوروبا.

انخفاض 86 ألف جنيه في أسعار هوندا سيفيك في مصر

وقالت هوندا في مصر بذلك أن سيارتها ستعامل بذلك مثل السيارات الأوروبية وليس اليابانية كما كانت تعلن وبالتالي حصلت السيارة على التخفيضات التي تحصل عليها السيارات التركية المنشأ في مصر حسب الاتفاقية التي جرت بين مصر وتركيا في السنوات الماضية ، وقالت الشركة أن سعر السيارة انخفض بمقدار يبلغ 86 ألف جنيه تقريباً.

وصول أسعار هوندا سيفيك الي 454 ألف جنيه

وتقدم هوندا سيارتها سيفيك في مصر في اصدار وحيد هو اصدار الهاي لاين والذي يبلغ سعره قر ابة 540 ألف جنيه وانخفض سعر السيارة بعد الخصم الي 454 ألف جنيه .