كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - خبير : استيراد السيارات بصورة شخصية سيزيد "تكلفتها 12.5%"

في ظل الدعوات المستمرة لاستيراد السيارات بصورة فردية وشخصية للتغلب على احتكار التوكيلات للسيارات في مصر, خرج المسئول عن هيئة الأميك في مصر المهندس مصطفي حسين ليؤكد أن هناك امكانية بالفعل للراغبين في استيراد السيارات بشكل شخصي وبصورة فردية خاصة من السوق الأوروبي ولكنه أكد أن من يقوم باستيراد السيارات بصورة فردية سيعاني من التعرض لجمارك اضافية بنسبة 12.5%.

تأكيد على ان التوكيلات في مصر تحصل على ميزة 12.5% من الجمرك بعكس الاستيراد الفردي

وقال أن الدولة تمنح الشركات ميزة بنسبة 12.5% من قيمة الجمرك على السيارات لتقديمهم خدمات عديدة في السوق مثل الصيانة وهذه الميزة لن يحصل عليها من يستورد السيارة بصورة شخصية وبالتالي من الصعب أن يحصل من يستورد بصورة شخصية على السيارة بنفس السعر الذي سيحصل به عليه من الوكيل.

خبير يؤكد صعوبة الحصول على شهادة اليورو 1 للاستيراد الشخصي

كما أكد أن الحصول على الاعفاء الجمركي الكامل على السيارة لمن يستورد شخصياً يتطلب شهادة اليورو 1 للسيارة وهي عملية ليست سهلة المنال بالنسبة للاستيراد الشخصي مؤكداً أنها مستحيلة كذلك لأن الشهادة لا تصدر الا لمستويات الشركات وليس الأشخاص. كما أشار الي صعوبة الحصول على نفس السيارات بالمواصفات المناسبة للسوق المصري مما قد يجعل الأمر صعب في توفير قطع غيار مناسبة لها بالاضافة الي عدم الحصول على ضمان لتلك السيارات من التوكيلات في مصر.