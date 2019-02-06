كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 08:32 صباحاً - رجاء الجداوي : مشاعر الرجل المصري مرتبطه ببطنه

كتبت : انجي بيومي

قالت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، إن الرجل المصري مشاعره مرتبطة ببطنه، موضحة أنه لا يعتبر الكفتة من اللحوم، بقولها: "الراجل عايز ياكل هوبر ولحمه، مش كفتة".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دى إم سي تقديم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، أن الرجال لديهم مطالب غريبة فيما يخص الاكل.

وأشارت إلى أن الرجل إذا تزوج سيدة تستطيع طهي الطعام جيدا؛ يظل يتذكر أكل والدته.

وأكدت أن الاحترام المتبادل فى البيت، أمر مطلوب؛ للاستمرار فى الحياة السعيدة.