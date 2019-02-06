كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 06:59 صباحاً - معتز عبد الفتاح : تحقيق الرئيس مشروعه الاقتصادي في حاجة لـ20 عامًا

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن تمديد فترة الرئاسة لـ6 سنوات أمر يتناسب مع دولة بحجم مصر، لافتَا إلى أن الاقتراحات للتعديلات الدستورية ستعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي استثناءً، لكي يتولى فترتين رئاسيتين مرة أخرى، مدة كلًا منهما ست سنوات، والرئيس الذي سيأتي بعد ذلك سيحكم مصر فترتين فقط.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن تحقيق الرئيس مشروعه الاقتصادي في حاجة لـ20 عامًا، وليس لمدة رئاسة تقتصر على أربع سنوات.

وأضاف أن المنطقة غير مستقرة وهناك حاجة لاستقرار التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية تحول النظام في مصر إلى نظام رئاسي حاكم بشكل حقيقي.