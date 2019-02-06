كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 05:32 صباحاً - كمال أبو رية : وضع الأعمال الفنية مؤسف

كتبت : انجي بيومي

قال الفنان كمال أبو رية، إنه في حياته الفنية لم يعمل مع مخرج وتعلم منه مثل المخرجة إنعام محمد علي، موضحًا أنها في مسلسل أم كلثوم كانت تجيد تفصيل الشخصيات على الممثلين جيدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية "المحور"،: "ولا يوم من أيام المخرجة إنعام محمد علي"، متابعًا: "الأوضاع الفنية اختلفت كثيرا في الفترة الحالية، وأصبح وضعها مؤسفا للغاية".

واستكمل أن الممثلين والمخرجين الكبار أمثال المخرجة إنعام محمد علي، ما زالوا في ذاكرة الجمهور، والناس في شوارع مصر يتساءلون عن هذه القامات الكبيرة، ولماذا اختفوا عن الشاشة؟.