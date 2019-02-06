كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 05:32 صباحاً - مذيعة عن المذاكرة لأبنائها: "بقلع الشبشب وبضرب بيه نفسي"-فيديو



كتبت : شيرين عصملي كشف الإعلامية دعاء فاروق عن بعض الأساليب التي تستخدمها مع أبنائها خلال المذاكرة. وأضافت خلال برنامجها "اسأل مع دعاء" المذاع على قناة "النهار"،: "بطلت أضرب ابني في المذاكرة بالشبشب.. بس بقيت أقلع الشبشب وأضرب نفسي بيه.. وساعات أشد في شعري أو أعض أيدي". ولفتت الإعلامية، إلى أن صراخها المرتفع بسبب ضيقها من حال أبنائها أوقات المذاكرة يتسبب في خروج سيمفونية عزف منفرد يسمعها الجيران. واشارت إلى أن غضبها وضيقها من أبنائها بسبب وجود نتيجة لتعب ساعات طويلة في المذاكرة معهم، الأمر الذي يدفعها للصراخ وأحيانًا الضرب، لافتة أنها في أوقات امتحانات أبنائها تزيد رغبتها في عدم العودة من العمل إلى المنزل، لأنها تدرك مصير جلستها مع الأبناء.



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