كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 05:32 صباحاً - عزمي مجاهد : انجازات ومشروعات السيسي أكتر من سكان قطر

كتبت : انجي بيومي

قال الإعلامي عزمي مجاهد، إنه يقف كالعادة عاجزًا عن ملاحقة إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشروعات التي حققها للدولة المصرية، مضيفًا: "والله روح عربية جميلة تسود في المنطقة مع عودة مصر لقلب العروبة".

وتابع "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تتقدم للأمام بخطوات كبيرة جدا، وأعدائها يتراجعون للخلف بنفس قوة صعود مصر.

وأضاف: "السيسي يسابق الزمن، وبيشوط أعداء مصر برجله، الرئيس واخدنا لسابع سماء وبيدوس على الخونة بكل إنجاز تحققه الدولة، النهاردة إنجازات مصر عجيبة جدا".

وتابع: "والله العظيم عدد مشروعات السيسي أكثر من عدد سكان قطر، والله أنا أنقل لكم الواقع".