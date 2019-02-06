كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 05:32 صباحاً - عزمي مجاهد : انجازات ومشروعات السيسي أكتر من سكان قطر
كتبت : انجي بيومي
قال الإعلامي عزمي مجاهد، إنه يقف كالعادة عاجزًا عن ملاحقة إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشروعات التي حققها للدولة المصرية، مضيفًا: "والله روح عربية جميلة تسود في المنطقة مع عودة مصر لقلب العروبة".
وتابع "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تتقدم للأمام بخطوات كبيرة جدا، وأعدائها يتراجعون للخلف بنفس قوة صعود مصر.
وأضاف: "السيسي يسابق الزمن، وبيشوط أعداء مصر برجله، الرئيس واخدنا لسابع سماء وبيدوس على الخونة بكل إنجاز تحققه الدولة، النهاردة إنجازات مصر عجيبة جدا".
وتابع: "والله العظيم عدد مشروعات السيسي أكثر من عدد سكان قطر، والله أنا أنقل لكم الواقع".
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