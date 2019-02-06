كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 05:32 صباحاً - وزير التعليم : لا تراجع عن طريقة الكتاب المفتوح في الامتحانات

كتبت : انجي بيومي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تراجع عن طريقة الكتاب المفتوح في الامتحانات.

وقدّم "شوقي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، من تقديم جمال عنايت وبثينة توكل، الاعتذار للطلاب؛ بسبب أداء بعض الامتحانات، قائلا: "لم ترضني".

وتابع وزير التربية والتعليم، أن بعضا من المعلمين لم يبلو بلاء حسنا أثناء وضع الامتحانات، لذلك أقدم اعتذاري للطلاب والطالبات عن ذلك".

وأوضح شوقي، أن الطلاب اشتكوا خلال حواره معهم من نظام الامتحان وقلة زمن الإجابة، مشيرا إلى أنه سيتم تغيير نظام امتحان اللغة العربية، وشكل عدد من الامتحانات؛ ليتناسب وقت الإجابة على أسئلتها مع الزمن المقدر لذلك".