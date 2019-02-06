كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 05:32 صباحاً - وكيل البرلمان يكشف سبب اعتراض أعضاء حزب النور على التعديلات الدستورية

كتبت : انجي بيومي

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه تمت الموافقة على جميع المواد المقترحة في التعديل الدستوري من حيث الشكل والموضوع.

وأشار "وهدان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه سيتم بدء مناقشة التعديلات الدستورية بالجلسة العامة يوم 17 الجاري، منوها بأن أعضاء حزب النور اعترضوا على كلمة مدنية في المادة 204 حيث كانوا يعتقدون أنه يقصد بها دولة علمانية، وتم إيضاح الأمر لهم.

ولفت إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعي حول المواد المراد تعديلها في الدستور بعد عرضها على اللجنة خلال 60 يوم.